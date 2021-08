Desenes de peixos han mort al riu Calders, al seu pas per Navarcles, a causa del baix cabal del riu. Membres de l’Associació Navarclina de Pesca es van desplaçar ahir, juntament amb tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i membres de l’Ajuntament, i els van retirat per evitar que l’aigua es contamini. Segons els membres de l’agrupació de pesca en van treure fins a 300 quilograms. En tot cas van omplir quatre cubells grans.

La falta de pluges ha provocat que el riu, aquest estiu, a dures penes tingui el mínim cabal ecològic i els peixos s’han quedat sense oxigen. El regidor de Medi Ambient de Navarcles, Josep Joan Roda, ja va alertar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dijous a la tarda, en veure que s’hi estaven morint els exemplars, i ahir matí s’hi van desplaçar tècnics per dur-hi a terme les inspeccions corresponents. «El riu no té un cabal controlat, a diferència d’altres del país a través d’embassaments, i quan hi ha una falta de pluges tan important baixa molt el nivell. Feia uns 10 anys que no veiem el cabal tan baix», explica a Regió7 Roda. Els peixos morts han aparegut sota l’anomenat Llac, un embassament artificial del riu.