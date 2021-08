Un home va morir ahir a Organyà després de tenir un accident de parapent molt a prop del mirador de les Solanes. L’avís el va donar l’instructor que acompanyava l’home, i els Bombers van activat un dispositiu amb mitjans aeris i terrestres per arribar fins al lloc on estava el cos. El parapentista va caure en un punt de difícil accés i per aquest motiu s’hi va desplaçar l’helicòpter.

També hi van intervenir unitats especialitzades dels Mossos d’Esquadra. Finalment, el cos de la víctima es haver de retirar amb helicòpter.