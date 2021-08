Un veí de Berga ha ingressat a presó per intent d’homicidi. L’acusat, de 56 anys, va apunyalar el seu company de pis, que va trucar als serveis d’Emergència quan va ser agredit per arma blanca, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra a aquest diari. Els fets van tenir lloc dimecres a dos quarts de 10 del matí en un habitatge del carrer Castellar del Riu de la capital berguedana, al nucli antic, per una discussió que va anar pujant de to sobre desavinences sobre la convivència. S’hi van desplaçar els Mossos i la Policia Local. L’home va ser traslladat a l’Hospital Sant Bernabé, on hi va ingressar i l’acusat va passar ahir a disposició del jutge ahir, qui i en va decretar l’ingrés a presó per un delicte d’intent d’homicidi.