Cinc dotacions terrestres i una aèria dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat cap a les 15.16 h d'aquest migdia de diumenge a una zona de difícil accés a uns 1.950 m a prop del Coll del Port, al terme municipal de la Josa i Tuixén (Alt Urgell), després d'haver rebut un avís per una columna de fum, al costat d'una pista forestal. Finalment en l'extinció de l'incendi, que ha cremat 150 m2 de subsòl, hi han acabat treballant tres dotacions amb eines manuals fins a gairebé tocades les vuit del vespre. Fonts dels efectius creuen que el foc ha estat causat per la caiguda d'un llamp.

Una segona columna de fum s'ha aixecat a Bellprat (Anoia) a les 14:23 hores. Segons fonts dels Bombers, aquest foc ha estat originat al bosc dels Pobres, en una zona afectada per l'incendi de Santa Coloma de Queralt. A un quart de quatre d'aquesta tarda s'ha trobat un punt calent en el qual una dotació del cos ha treballat per apagar-lo.

Finalment, un foc de vegetació ha fet saltar les alarmes en un altre punt de la Catalunya Central, concretament al Pla de l'Orri, al terme municipal de Castell de l'Areny (Berguedà). Dues dotacions - una terrestre i una aèria- han treballat en l'extinció de l'incendi que ha crema 300 m2 de vegetació.

Declaració de zona catastròfica

Aquest diumenge, el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el govern espanyol declararà zona catastròfica totes aquelles comunitats autònomes que hagin patit incendis greus aquest estiu, on està inclosa Catalunya, on aquest estiu han destacat l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia i el foc de Llançà.

Risc elevat d'incendi de cara a dilluns

Agents Rurals ja han advertit a través d'una piulada a Twitter que el risc d'incendi forestal a Catalunya per aquest dilluns serà molt alt a tot el territori, especialment a l'extrem nord-est on s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 10 municipis de l'Alt Empordà.