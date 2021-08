Els Bombers van apagar ahir tres incendis petits a les comarques de la regió central. Al terme de Pinós, s’hi van desplaçar ahir al matí per extingir un foc que finalment només va crear 50 metres de vegetació al costat de la carretera C-55. Per altra banda, també van anar a Casserres per apagar-ne un altre que va cremar 20 metres de matolls, i es van desplaçar a Isòvol per apagar un foc en un arbre produir per un llamp al costat de al carretera N-260.