El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dimecres a la tarda un avís per temps violent que ha afectat les comarques de la Catalunya Central, bàsicament el Bages, l'Anoia i el Solsonès. Segons informació del Meteocat, el Bages era la comarca amb el grau de perill màxim, de 6/6. L'avís de mal temps, que s'ha allargat fins passades les 9 del vespre, alertava que podia caure pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, que es podien produir esclafits, tornados o mànegues, i que hi podia haver fortes ratxes de vent que superin els 25 m/s.

Aquesta tempesta ha deixat forts ruixats en poblacions com Navès, al Solsonès, i Cardona, al Bages, on han caigut més de 20 mm en mitja hora.

Aquesta tempesta ha deixat intensitat forta (>20mm en 30min) a:

Navès (el Solsonès), i Cardona (el Bages)



Està associada a l'estructura que es veu al radar 👇👇 pic.twitter.com/u7ua9MWrvf — Meteocat (@meteocat) 25 de agosto de 2021

Des de l'inici de la tempesta i fins a 3/4 de 8 de la tarda, el cos de Bombers de la Generalitat ha rebut nou avisos per incidències relacionades amb la pluja a les comarques de l'àmbit de Regió7. Amb menys d'una hora de tempesta, a Manresa s'han produït 4 dels avisos. Un ha estat causat per la caiguda d'un arbre a la plaça Catalunya i un altre per la caiguda d'un pal elèctric al camí de la Gravera. Els altres dos avisos han estat causats per un despreniment de façana al carrer de la Trieta i per la presència d'unes tanques arrencades pel vent que es trobaven en mig de la via pública a la zona del Congost.

A Puigcerdà també s'han produït dos avisos. Un per la inundació d'un pàrquing i un altre per la caiguda d'un arbre a sobre d'un cotxe a la plaça Santa Maria. La resta d'avisos s'han produït a Cardona, Callús i Solsona i han estat relacionats amb acumulacions d'aigua o despreniments en edificis.