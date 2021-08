La Policia Local de Manresa ha detingut un jove de 20 anys amb nombrosos antecedents policials per un delicte de lesions amb arma blanca. Els agents van rebre una trucada aquest dimarts a quarts d'una del migdia informant-los que al CAP Sant Andreu havien arribat dos joves amb ferides d'arma blanca. Els nois van relatar als agents que, una estona abans, a la plaça Milcentenari, un jove, sense motiu aparent, els va agredir amb una navalla i va produir-los talls a l'esquena, braços i coll. Tot i això, altres versions apuntaven que hi hauria hagut una baralla amb diversos implicats en què hi haurien participat els dos ferits i el detingut.

Segons informa la Policia Local de Manresa, els dos joves ferits van descriure de forma molt acurada l'agressor, fet que va permetre que una altra patrulla el localitzés a la plaça Hospital. En el moment de la detenció se li va trobar una navalla.