Els Bombers s’han hagut de desplaçar a Sant Salvador de Guardiola per una fuita de gas aquest dimecres al matí a Sant Salvador de Guardiola. Els fets han tingut lloc a tres quarts d’11 del matí quan un cotxe s’ha estimbat contra un mur al carrer de Sant Marc i ha fet malbé, segons Bombers, el tub per on passa el gas. Fins al lloc de la incidència s’han desplaçat quatre dotacions, que han retirat el vehicle i han tallat la fuita en el punt afectat. Més tard, els Bombers han fet una prova per si continuava la fuita i ha donat negatiu, així que a partir d’aquell moment se n’han fet càrrec els tècnics de la companyia, que també hi han anat.