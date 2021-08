Sorolls molestos fins tard, botellots i baralles. És l’estampa quotidiana dels carrers de l’entorn de la plaça Sant Ramon de Berga i que els veïns denuncien tot alertant l’Ajuntament de la degradació d’aquest sector del Barri Antic i trucant els Mossos d’Esquadra els caps de setmana, quan hi ha més aldarulls. Fa uns cinc anys que en aquests carrers s’hi registren incidències, però fa uns sis mesos que la problemàtica ha augmentat. Per aquest motiu els veïns han decidit moure fitxa.

Els carrers on hi ha més malestar són els del darrere el mercat municipal, el carrer del Balç i el Mossèn Huch, i el que connecta la plaça Sant Ramon amb el carrer Major, el Mossèn Comellas. Els veïns han decidit organitzar-se i han creat una associació per alçar la veu i que les administracions i la policia els escoltin. Membres de la nova entitat, que s’anomena Associació Sant Ramon, es van reunir ahir amb l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, per exposar la problemàtica, tot i que l’Ajuntament diu saber què hi passa i quines són les demandes dels veïns. «Hi ha un seguit de problemes que tenen lloc a altres llocs de Berga, però que en aquest punt s’ajunten tots, que són els botellots, les okupacions i l’abandonament de deixalles», afirma Sànchez a Regió7. El govern municipal ha pres nota de la degradació en aquest entorn urbà i per aquest motiu l’alcalde assegura que s’hi començarà actuar ja per tal que la setmana que ve es percebi una millora.

Els veïns han d’aguantar gairebé cada dia fins ben entrada la nit els sorolls dels pisos on hi ha okupes problemàtics i, a més, els caps de setmana hi ha més moviment i és quan hi tenen lloc baralles i aldarulls, a part dels botellots. A part, és fàcil veure-hi algú begut al carrer entre setmana. Tot i que no han fet cap recompte ni han pogut precisar on es concentren els okupes, asseguren que a la zona hi ha quatre blocs amb pisos o locals ocupats.

Els Mossos, per la seva banda, afegeixen que també coneixen la realitat del barri vell de Berga, on hi han d’actuar sovint, segons expliquen fonts de la policia, i hi ha molts habitatges en mal estat que són el blanc d’okupes amb perfil problemàtics.

Vigilància policial

La Policia Local patrullarà de forma fixa en aquests carrers a la tarda i a la nit, sempre i quan no es requereixi la presència dels agents en un altre punt de la ciutat. Ahir ja van incrementar-hi la seva presència. «Hi ha entre una i dues patrulles vigilant la ciutat, depenent de l’hora del dia. Hem anat incrementant la plantilla i tenim previst augmentar-la més, ja que a l’octubre sortiran places de caporal», explica l’alcalde per justificar que fan el que el que poden amb els efectius que disposen.

Sànchez demanarà a la jutgessa de Berga i els Mossos d’Esquadra reforçar la col·laboració per eradicar els aldarulls i perseguir possibles delictes, i és que s’està investigant el lloguer fraudulent de pisos, a aquest punt i zones de la ciutat, de gent que entra a habitatges deshabitats que són propietat de bancs i que després cobren a altres persones per entrar-hi a viure.

L’alcalde es mostra crític amb el nombre d’efectius que els Mossos destinen a Berga, i és que hi ha dues patrulles per a tota la comarca. «A l’estiu ens diuen que necessiten reforç en les poblacions de la costa. Altres anys molta gent marxava de vacances, però amb la pandèmia molts es queden aquí i, a més, ve més gent a les comarques de l’interior. A Berga també necessitem la presència de la policia», indica.