Els Bombers es van haver de desplaçar a Sant Salvador de Guardiola per una fuita de gas ahir matí. Els fets van tenir lloc a tres quarts d’11 quan un cotxe es va estimbar contra un mur al carrer de Sant Marc i va fer malbé, segons Bombers, el tub per on passa el gas.

Fins al lloc de la incidència es van desplaçar quatre dotacions, que van retirar el vehicle i van tallar la fuita en el punt afectat. Més tard, els Bombers van fer una prova per mesurar el nivell de gas i van veure que era correcte, així que a partir d’aquell moment se’n van fer càrrec els tècnics de la companyia.