La fiscalia demana entre dos i quatre anys de presó per delictes de lesions per a quatre joves, sense antecedents penals i que en el moment dels fets tenien entre 22 i 29 anys, que van participar en una baralla a prop de la discoteca Sokko d’Igualada. Els fets van tenir lloc el 26 de novembre del 2017 a fora del local d’oci nocturn, ubicat al polígon de Les Comes, quan dos nois de nacionalitat espanyola i dos marroquins van començar a discutir.

La discussió va anar pujant de to i els acusats nascuts a l’estat espanyol van començar a colpejar a un dels joves marroquins i fins i tot, segons l’escrit de la fiscalia, el van agredir amb una ampolla. Tot seguit, els joves marroquins s’hi van tornar i van començar també a colpejar amb cops de puny i coses per tot el cos als dos altres nois, agredint amb una navalla un d’ells.

El resultat va ser que tres dels participants en la baralla van haver de ser atesos per contusions i talls de diferent gravetat. Per aquest motiu el ministeri fiscal demana cinc anys de presó per als joves espanyols, una multa de 15 euros diaris durant dos mesos i una indemnització total de 10.062 per les lesions i les seqüeles a un dels altres dos nois.

Per altra banda, demana als nois marroquins que indemnitzin amb 8.745,22 euros a un dels altres agredits. Per aquest motiu, la fiscalia demana presó per a cada un dels participants en la baralla. L’escrit de la fiscalia detalla les agressions que van patir cada un d’ells, l’atenció mèdica que van rebre i els dies de recuperació van necessitar. El judici tindrà lloc el 21 de setembre a l’Audiència Provincial de Barcelona.