Era el cap de manteniment i es va apropiar, presumptament, de material de l’empresa, i això va significar per a la companyia un perjudici de 67.845 euros. La fiscalia veu en els fets que va cometre aquest responsable de l’empresa un delicte d’apropiació indeguda i per aquest motiu demana per a l’acusat una pena de presó de cinc anys.

Els fets van tenir lloc quan l’home desenvolupava la tasca de responsable de manteniment a la companyia Fundiciones Ódena S.A. (Funosa) entre el gener del 2016 i el maig del 2017. Durant aquest temps, i aprofitant la posició que li donava el càrrec que hi desenvolupava llavors, es va fer seu material que havia comprat l’empresa.

Segons l’escrit de la fiscalia, una part del material no va arribar mai a les instal·lacions de la companyia i, a part, van aconseguir altres productes que no es corresponia amb el que els responsables volien adquirir. Va acabar arribant material d’una qualitat inferior. A part, l’acusat també va fer més compres en nom de Funosa sense que a la companyia ho sabés.

Això va provocar problemes econòmics a Funosa i, per aquest motiu, l’empresa demana, en concepte de responsabilitat civil, la quantitat per la que s’ha vist perjudicada, 67.845 euros. El ministeri fiscal també demana una multa de vuit euros diaris durant onze mesos. El Jutjat d’Instrucció d’Igualada número 3 va dur el cas, del que se celebrarà la vista oral el proper 30 de setembre a l’Audiència Provincial de Barcelona.

Funosa, ubicada al terme d’Òdena però molt a prop de la ciutat d’Igualada, es dedica al disseny i fabricació de productes de fosa.