Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a les dos de la matinada un jove de la Seu d'Urgell de 19 anys pels disturbis que hi ha hagut durant dos nits consecutives en botellots amb enfrontaments amb la policia. Es tracta de la segona detenció per aquests aldarulls que van començar la matinada del 28 d'agost a la capital de l'Alt Urgell, on aquests dies s'hi celebra la Festa Major. El segon detingut està acusat d'atemptat als agents de l'autoritat. L'Ajuntament va fer diumenge una crida al "civisme" i a respectar les restriccions decretades per la pandèmia de la covid-19. El consistori va llençar el missatge que "la violència no té cabuda a la festa major" i que "cal evitar situacions que afavoreixin els contagis".