La Seu d'Urgell ha viscut una nova nit d'aldarulls durant la matinada d'aquest dimarts, la qual ha tornat a acabar amb enfrontaments entre participants a un botellot i els Mossos d'Esquadra. Segons fonts de la policia catalana, cap a tres quarts de tres de la nit diverses persones haurien llançat objectes a la línia policial, tot just minuts abans que es procedís a desallotjar la plaça del Carme, situada en ple centre històric de la capital alturgellenca. Cal tenir en compte que, hores abans, s'havia muntat un dispositiu per revisar que en aquest espai no hi entrava gent amb ampolles i objectes perillosos. De moment no s'ha produït cap nova detenció en relació amb aquests disturbis ni els registrats durant el cap de setmana de Festa Major.

Les mateixes fonts han explicat que, com a conseqüència dels fets, no hi ha hagut ferits de rellevància i que després de l'actuació policial les persones concentrades a la plaça del Carme han acabat marxant cap a la zona de l'Horta del Valira. Aquest diumenge, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va fer una crida al "civisme" i a respectar les restriccions decretades per la pandèmia de la covid-19. El consistori va llençar el missatge que "la violència no té cabuda a la festa major" i que "cal evitar situacions que afavoreixin els contagis".