Un fusible fos va complicar, ahir, la vida, a 140 abonats d’un tram del Passeig de Pere III de Manresa, entre els quals hi havia establiments comercials, que van haver de passar el matí sense electricitat. L’avaria, que es va produir passades les 9 del matí, no va quedar resolta fins després de més de quatre hores que es produís, abans de les 2 del migdia.

Segons va informar Endesa a aquest diari, la causa de l’avaria va ser un fusible fos en un dels centres de transformació que té la companyia repartits per Manresa. El problema, també segons informació de la companyia, el va generar que va costar molt localitzar a on s’havia produït, la qual cosa va alentir la reparació i va suposar, com a conseqüència, que els afectats es quedessin sense electricitat més estona del que hauria estat lògic pel tipus de reparació. Finalment, els operaris van localitzar el fusible fos i van poder canviar el dispositiu de protecció abans de les 2 del migdia.