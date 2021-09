El comitè de vaga del telèfon d’emergències 112 ha denunciat Ferrovial a Inspecció de Treball per manca d’informació i obstrucció de tasques dels representants dels treballadors en la vaga indefinida iniciada fa deu dies. Acusa l’empresa de no proporcionar les dades de dimensionament de personal dels centres de Zona Franca i Reus per comprovar que no s’estan vulnerant drets. Segons el comitè, és una «estratègia per posicionar als treballadors en contra del comitè de vaga». Malgrat que els serveis mínims són del 85%, el comitè es mostra satisfet del seguiment i reitera que no s’aturaran fins que la Generalitat «reconegui el conflicte» i aporti solucions.