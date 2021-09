Un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 107 persones en una operació contra una xarxa criminal internacional d'origen albanès. Després de més d'un any d'investigació entre els dies 13 i 15 de juliol es van detenir 78 persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

S'han identificat més de 30 plantacions disperses per Catalunya a les localitats de Reus, Tarragona, Amposta, Sabadell, Mollet, la Llagosta, Polinyà, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Celrà, Vendrell, Olesa de Montserrat, Sant Sadurní d'Anoia, Selva del Camp, Constantí, Canyelles, Vila-rodona, Creixell, Santa Margarida i els Monjos, Montblanc, Sant Fruitós del Bages i Sant Feliu de Llobregat. En aquestes plantacions, s'ha intervingut una tona de marihuana processada i unes 25.000 plantes de marihuana en 51 entrades i escorcoll dutes a terme a Tarragona, Barcelona, Girona i Castelló 19 dels 107 detinguts, entre els quals hi ha els líders de l'organització, han ingressat a presó

Aquesta xarxa estava formada per treballadors del sector immobiliari i elèctric entre d'altres que, prèvia comissió, ajudaven a l'organització a establir-se i els dotaven de la logística i la infraestructura necessàries per al cultiu de marihuana. Un cop realitzat el cultiu massiu la droga es distribuïa per diversos països d'Europa, entre els quals Alemanya, on el valor de la droga es multiplicava per cinc.