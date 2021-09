L’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, reclama que els propietaris d’habitatges buits al municipi, en especial els bancs i grans tenidors, hi instal·lin alarmes per evitar que siguin ocupats. L’últim intent d’ocupació al poble, segons ha explicat Delgado en declaracions a Regió7, es va produir aquest dilluns a la tarda en una casa que es troba just al costat d’una altra que està ocupada des de principi d’agost propietat d’ImmoCaixa i Criteria.

Aquests immobles són dues cases del carrer Doctor Trias. El número 38 està ocupat des de fa un mes i la casa del número 36 és la que es va intentar ocupar aquest dilluns. Finalment, però, l’actuació de l’ajuntament, la policia local i els Mossos d’Esquadra va fer desistir de l’ocupació a les persones que intentaven entrar a l’edifici. Tot seguit, la brigada municipal va tapiar els accessos.

Delgado assegurava que abans de l’intent de dilluns, el consistori havia demanat amb insistència a ImmoCaixa i Criteria que tanquessin aquest edifici i instal·lessin alarma precisament per evitar una ocupació, sense que fins dilluns haguessin fet res al respecte. Ahir, Immocaixa va assegurar a l’ajuntament que estudiaria l’estat dels accessos a la casa que es va intentar ocupar i que valoraran com hi actuen, segons va explicar Delgado. Tot i això, l’alcaldessa recorda que si finalment dilluns s’hagués consumat l’ocupació, «ara no hi podrien fer res» més enllà de denunciar-la i esperar una ordre judicial pel desnonament. Situacions com aquesta, fa que «ens sentim molt desemparats davant dels bancs o grans tenidors fins que no hi ha l’ocupació», lamentava.

La cosa canvia un cop l’immoble està ocupat perquè això gairebé sempre acaba en denúncia, sigui de particular o de grans propietaris. Per a Delgado, el procediment judicial és el «més efectiu» però «triga temps a arribar».

Per aquesta raó insisteix a demanar als propietaris elements dissuasius i que a part de portes antiokupes, instal·lin alarmes, ja que segons explica és la mesura més eficaç. Les alarmes s disparen just en el moment que es vol accedir a l’immoble i d’aquesta forma es pot actuar abans que s’hi instal·lin els okupes. També, com a mesura per evitar ocupacions, reclama que els propietaris de pisos buits els tinguin «en condicions» i que els posin al mercat.

Respecte a la casa ocupada del número 38 del carrer Doctor Trias, l’alcaldessa explica que l’ocupació ja ha estat denunciada per part de la propietat i que des del consistori en un primer moment es va fer un informe d’inhabilitat que es va posar en coneixement del jutjat i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat -a la casa hi ha menors- però que ara per ara no han obtingut cap resposta.

Davant d’aquesta situació, detalla que també s’ha obert un expedient d’inhabilitat, que suposa anar un pas més enllà de l’informe, i que s’ha fet arribar a la propietat perquè tingui l’immoble en condicions, i també s’ha posat en coneixement del jutjat.