Un incendi en un taller mecànic d’Olesa de Montserrat va provocar ahir un vistós desplegament dels serveis d’emergències. El foc es va produir cap a les dues del migdia en un taller de reparació de vehicles ubicat al carrer Barcelona. Segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, un dels vehicles que hi havia al taller va perdre carburant i aquest es va incendiar. Tot i això, segons les fonts, no es van haver de lamentar danys personals ni tampoc hi va haver ferits.