El polígon industrial de Navarcles s’ha convertit, des de ja fa diverses setmanes, en punt de trobada de centenars de joves que hi porten a terme botellots. A la zona s’hi han arribat a concentrar un centenar de vehicles i entre 300 i 400 persones, segons explica l’alcalde Navarcles, Josep Maria Feliu, consultat per Regió7.

Les principals concentracions es produeixen les nits dels dissabtes, encara que també hi ha botellots les nits dels divendres. Feliu explica que hi prenen part veïns de Navarcles però també joves procedents d’altres municipis, trobant-se amb la situació que a la nit hi arriben grups d’entre 15 i 20 cotxes simultàniament. La sospita és que es convoquen a través de les xarxes socials.

L’alcalde assegura que per part del consistori se senten «impotents» davant aquesta situació i també de les queixes dels veïns. Afirma que davant d’aquestes concentracions tan nombroses, els vigilants locals no poden actuar. Detalla que alerten els Mossos d’Esquadra i que la resposta que obtenen és que descarten anar al lloc si no és que es produeixen aldarulls. Fonts dels Mossos d’Esquadra han confirmat aquest extrem i ha explicat que la seva «prioritat» és perseguir delictes mentre que els botellots són faltes administratives. També detallen que és una situació que s’està produint en molts municipis i que «si no es gestiona amb prudència i intel·ligència poden acabar amb problemes d’ordre públic».

L’alcalde, que insisteix en la sensació «d’impotència» davant d’aquests botellots, assegura que «s’equivoquen amb tot l’oci nocturn tancat». Feliu recorda que amb el toc de queda «vam estar tranquils» perquè podien controlar l’accés de vehicles al poble, des de la rotonda d’accés al municipi i que a partir de la una de la matinada podien impedir l’accés al municipi de veïns de fora o persones sense una causa justificada, cosa que ara no passa.

D’altra banda, Feliu també confirma que a Navarcles hi ha hagut alguns altres punts conflictiu, com l’avinguda Piscines i Esports, la pista de skate o el Mirador de Sant Benet, però afegeix que en aquests casos, en ser espais més reduïts i amb menor concentració de persones bevent alcohol, amb la presència dels guàrdies municipals és més fàcil afrontar la situació.

D’entre els problemes que provoca la situació als veïns, detalla dificultats per accedir a les naus i també les d’una casa de pagès, a la qual s’accedeix a través del polígon i que durant la campanya de sega es van trobar amb el carrer tallat pels botellots i que no podien accedir a la finca amb la maquinària que guarden en una nau del mateix polígon.