Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest vespre un home que presumptament ha provocat lesions a un cambrer del restaurant Gust Picant de Manresa al llençar-li un vas de vidre. L’establiment està situat al passeig de Pere III.

Els fets han passat cap a tres quarts de vuit del vespre quan l’individu, que formava part d'un grup d'una mitja dotzena de persones han intentat accedir a l’interior del restaurant. Els cambrers, però, li han impedit l'entrada.

Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, l’individu que ha acabat detingut i que presentava símptomes d’estar sota els efectes de substàncies estupefaents, hi volia entrar de totes formes. Davant la negativa dels cambrers, l’home hauria agafat uns gots que hi havia en una de les taules i llençat contra el personal del restaurant. Un dels vasos ha impactat contra un cambrer que ha patit un tall al braç.

Alguns dels testimonis que han vist bona part dels fets asseguraven que els mateixos companys que anaven amb l’home haurien intentat fer-lo desistir d’entrar a l’establiment però que no ho han aconseguit. Ha estat quan han arribat els Mossos d’Esquadra, explicaven aquests testimonis, que l’home en qüestió ha marxat de la zona però al cap d’un moment hi ha tornat. Aleshores els Mossos d’Esquadra li han ordenat que no entrés a l’establiment, però l’home no els ha fet cas i ho ha intentat de nou. Davant d’aquesta situació, els Mossos d’Esquadra l'han reduït i detingut per desobediència a l’autoritat.

En el moment en què han passat els fets, cap a tres quarts de vuit del vespre, aquest punt del passeig de Pere III, gairebé a la cantonada amb el carrer de la Sèquia, era molt concorregut. Això ha fet que la disputa, així com també la presència de diversos cotxes dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) generessin molta expectació. De fet, els testimonis consultats per Regió7 asseguraven que l’impacte del gots i també els crits se sentien des de bona part d’aquest darrer tram del passeig.