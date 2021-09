El Parlament atorgarà la Medalla d’Honor en categoria d’or a les «víctimes de la repressió» en la «causa general» contra l’independentisme. Així ho va anunciar ahir la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Es reconeix així el «dolor sofert» per les persones «perseguides» per l’Estat «arran de l’1-O» i per defensar, al carrer i a les urnes, la voluntat d’autodeterminació. La presidenta de la cambra va explicar que la Medalla es dipositarà al Museu d’Història del país, després de l’entrega que se celebrarà en la cerimònia del 10 de setembre al Parlament.

Borràs va apuntar que la Medalla d’Honor d’enguany vol expressar «la voluntat d’acompanyar institucionalment els qui pateixen la persecució per defensar la llibertat dels ciutadans a escollir el futur del país». Així, i a proposta de la mateixa presidenta, el Parlament atorgarà el reconeixement a les «víctimes de la repressió i de la causa general contra l’independentisme».

Borràs, però, no va donar més detalls sobre quines seran les persones reconegudes, ni sobre el format de l’acte -tenint en compte que part de les implicades està a l’«exili»-. El divendres 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional, se celebrarà la cerimònia al Parlament, amb el lliurament de la Medalla d’Honor «en reconeixement del dolor sofert».