El jutjat de primera instància i instrucció número 8 de Manresa ha exonerat un veí de la capital del Bages, Luis Reinaldos Pareja, del pagament d’un deute de 9.750 euros amb diferents entitats financeres i entitats que financeres que concedeixen crèdits de forma instància, segons expliquen fonts de l’empresa Repara tu Deuda que ha portat el cas.

Segons expliquen fonts de la firma, l’afectat cobrava una pensió d’incapacitat d’uns 500 euros i no podia fer front als pagaments dels crèdits que havia demanat. Segons asseguren, l’afectat, «degut a la falta de feina i l’escàs import que estava cobrant, va acceptar el que li oferien sense ser conscient que no podria tornar-ho tot». L’afectat, assegura que les «persones tenen dret a refer la seva vida i a un nou començament». I és que Reinaldos s’ha beneficiat de l’anomenada llei de segona oportunitat que permet cancel·lar el deute de particulars en certes condicions. Es tracta que sigui un deute inferior als cinc milions d’euros, que l’afectat no hagi comès cap delicte socioeconòmic en els darrers 10 anys i que s’hagi intentat arribar a un acord extrajudicial amb els creditors. També cal que s’hagi actuat amb bona fe. Això significa, per exemple, no haver ocultat béns o ingressos per evitar el pagament dels deutes que es volen cancel·lar.

Aquest dimarts passat, Regió7 també publicava el cas d’un altre manresà que havia estat exonerat judicialment d’un deute de 23.790 euros. En el seu cas, però, la cancel·lació del deute no va ser total ja que una part la debia a tres administracions públiques diferents. El benefici d’exoneració del passiu insatisfet previst en la llei de la segona oportunitat preveu que es pugui cancel·lar totalment els deutes amb entitats privades però només la meitat del que es deu a administracions públiques. En el cas del manresà, dels gairebé 24.000 euros totals de deute, n’hi van quedar pendents 3.675 a institucions que ha de satisfer en un total de 60 mensualitats.