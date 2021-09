Una seixantena de persones s’han concentrat aquest diumenge a la tarda a davant de l’Ajuntament de Súria per demanar la reobertura del cas dels germans Pires Òrrit, els menors desapareguts a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa fa 33 anys. Avui, precisament, és el dia que coincideix amb la data que es va perdre el rastre d’Isidre, que llavors tenia 5 anys i hi estava ingressat, i de Dolors, la germana de 17 anys que el cuidava.

En l’acte hi ha intervingut una de les germanes dels nens desapareguts, que avui ja serien adults, Carme Òrrit Pires (per qüestions burocràtiques té els cognoms al revés) i ha demanat que el jutge reconsideri la decisió de mantenir el cas arxivat. «Hi ha un nou testimoni i hem de saber què va passar», ha expressat. Per altra banda també ha parlat la regidora d'Olga Tena, responsable de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, i ha dit que dona tot el suport als familiars. L’alcalde del municipi, Albert Coberó, també era present en la concentració. L’acte ha finalitzat amb una encesa d’espelmes.