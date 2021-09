Un motorista veí d'Olesa de Montserrat de 46 anys i que respon a les inicials de J. M. G., ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de motocicleta a l'AP-7 al Papiol (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 13.52 hores al quilòmetre 161 de l'AP-7, en direcció sud.

La seva acompanyant ha resultat ferida menys greu i l'han traslladada a l'hospital de Bellvitge amb l'helicòpter del SEM. Segons han explicat fonts del SCT, un grup de tres motoristes anava circulant per l'autopista quan, per causes que s'estan investigant, una de les motocicletes ha fet un moviment brusc i ha caigut. Com a conseqüència d'aquesta caiguda, el pilot de motocicleta ha mort mentre que la seva acompanyant ha resultat ferida.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Durant dues hores, a l'AP-7 només hi ha hagut un carril obert en sentit sud i s'han registrat fins a quatre quilòmetres de retenció. Posteriorment, durant una hora hora, ha quedat tallat un carril.

Amb aquesta víctima, són 91 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 32 de les quals són motoristes. El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.