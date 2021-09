Els Mossos d’Esquadra investiguen el furt d’una bossa de mà que s’ha produït aquest dimarts al migdia a l’aparcament del supermercat Gros Mercat de Manresa utilitzant l’anomenat furt de la sembra, segons ha explicat el cos policial.

La víctima carregava la compra al seu vehicle quan uns individus se li han acostat i han deixat caure unes monedes al terra amb la intenció de distreure-la. Un cop la víctima ha estat distreta, els lladres han aprofitat per sostreure-li la bossa de mà on hi tenia diners, el telèfon mòbil i documentació.

Els Mossos d’Esquadra alerten que el furt de la sembra consisteix en llençar monedes o algun objecte al terra amb l’objectiu de distreure la víctima i furtar-li la compra o altres objectes de valor que té a l’interior del vehicle.

Per evitar aquest tipus de furts, el cos policial aconsella està a l’aguait de si hi ha alguna persona en actitud d’esperar o vigilant i si, en el moment de carregar la compra al vehicle, algú requereix la seva atenció, fer-ne cas omís i tancar immediatament el vehicle.