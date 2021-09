Un cotxe s’ha incendiat aquest dimecres al migdia a Martorell. Els fets han passat poc després de una del migdia quan per causes que es desconeixen un vehicle ha començat a cremar. Els fets han tingut lloc a l’aparcament situat a la plaça de la Vila, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, quan anat al lloc amb una dotació, que a les 13:23h ja ha donat el foc per extingit.