Un grup de famílies que ocupen mig centenar d’habitatges a Artés s’han concentrat aquest dimecres al matí davant l’ajuntament per exigir que els restableixin el subministrament elèctric que els van tallar la matinada d’aquest dilluns passat.

Es tracta dels blocs situats a la corba de la carretera de Prats i el carrer Fussimanya i que són propietat, segons asseguren els afectats del Banc Santander.

Un dels afectats pel tall de subministrament, Abdessamad Mansouri, ha explicat que entre els afectats hi ha famílies amb infants i nadons i també persones que estan malaltes. Davant d’aquesta situació, Mansouri, ha reclamat que els tornin a connectar els edificis a la xarxa elèctrica i assegura que estan disposats a pagar el subministrament però que no els instal·len comptadors perquè no tenen cap contracte de lloguer ni són propietaris dels pisos. També afirma que les famílies volen un lloguer social però que els tràmits són molt llargs: «es poden allargar un any però no podem estar tan de temps sense electricitat».

D’altra banda, Mansouri també explica que la propietat dels immobles els ha denunciat i estan a l’espera de com evoluciona el procés judicial, tot i que insisteix en demanar un lloguer social per als veïns. Els afectats, expliquen, també que en el cas d’un eventual desnonament, ara per ara al municipi no hi ha prou habitatges al mercat per poder acollir el mig centenar de famílies que viuen entre els cinc blocs. També detalla que els blocs fa anys que està ocupats i que hi ha famílies que fa gairebé una dècada que hi viuen.

Fonts d'Endesa han confirmat que dilluns es va tallar el subministrament elèctric pel risc que suposava el fet que es tractaven d'instal·lacions manipulades.

Mansouri desmarca els veïns d’una plantació de marihuana desmantellada fa unes setmanes en un dels immobles ocupats i assegura van ser els mateixos veïns qui van alertar la policia de la seva existència.

Aquest matí, els okupes també s'han reunit amb serveis socials de l’Ajuntament d’Artés i en van sortir amb una llista dels documents que necessiten per sol·licitar el lloguer social.