Malgrat la creixent sensació d’inseguretat que es viu a Manresa, els Mossos d’Esquadra asseguren que la delinqüència s’ha reduït respecte al 2019, últim any prepandèmia. De totes maneres, Enric Gerónimo, cap de l’Àrea Bàsica Policial del Bages, detalla que el maig i el juny van detectar un «repunt» d’alguns delictes com furts a la via pública, robatoris violents i a l’interior de vehicles. Amb aquesta situació van decidir posar en marxa l’operatiu Tremall en coordinació amb la Policia Local i la Policia Nacional.

El gruix de l’operatiu es va realitzar durant dues setmanes de juliol i agost i segons assegura Gerónimo des de llavors s’ha revertit el repunt de delictes. També detalla que l’operatiu es dirigeix principalment contra multireincidents. Segons explica Gerónimo, des de principi d’any, a Manresa, els delictes a nivell global han baixat el 8% mentre que robatoris amb força (danys materials) han baixat el 44,7% i els robatoris amb violència o intimidació s’han reduït el 20,5%. En aquest cas destaca la reducció de les estrebades del 48%, però en canvi han augmentat el 38% els robatoris violents a botigues.

Gerónimo explica que el dispositiu Tremall té un cost molt alt pels recursos que s’hi han de dedicar, però que si és necessari es tornarà a portar a terme amb la mateixa intensitat del juliol i principi d’agost.

Dos actes delictius aquest dimarts a la capital bagenca

En aproximadament mitja hora de diferència, dos punts de Manresa van ser, ahir al migdia l’escenari d’un robatori violent i un furt d’una bossa de mà.

El primer dels fets, el robatori violent, es va produir poc abans de les 12 del migdia quan, al carrer Vidal i Barraquer. Allà, dos joves van acostar-se a un home que estava passejant el gos i d’una estrebada li van arrencar una cadena que portava al coll. Els lladres van fugir i tot i que els Mossos d’Esquadra els van estar buscant per la zona on es van produir els fets no els van localitzar. La investigació per localitzar-los continua oberta.

El segon dels delictes, el furt d’una bossa de mà es va produir aproximadament mitja més tard a l’aparcament del Gros Mercat, al polígon dels Dolors, segons van explicar fonts dels Mossos d’Esquadra. Els fets van passar cap a dos quarts d’una del migdia. La víctima estava carregant la compra al cotxe quan uns individus se li van apropar i van llençar unes monedes a terra. Quan ella va estar distreta li van sostreure la bossa de mà que tenia a l’interior del vehicle i en la qual hi havia diners, el telèfon mòbil i documentació, entre altres objectes personals. Aquest sistema és l’anomenat furt de la sembra i consisteix en què els delinqüents llencen monedes o un objecte a terra per despistar la víctima i llavors furtar-li la compra o objectes de valor que queden descontrolats. La investigació segueix oberta per localitzar els autors del furt.