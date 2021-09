L’Ajuntament d’Artés està buscant la fórmula perquè les famílies vulnerables afectades pel tall de llum en els blocs ocupats de la carretera de Prats i el carrer Fussimanya puguin accedir a un lloguer social, segons ha explicat l’alcalde de la població, Enric Forcada, a Regió7.

L’alcalde detalla que part dels afectats ja han parlat amb els serveis socials del consistori que els ha demanat la documentació necessària a partir de la qual analitzaran la situació de cadascuna de les famílies i per poder trobar una solució per aquelles que es troben en vulnerabilitat.

El tall del subministrament elèctric es va realitzar la matinada de dilluns passat. Forcada assegura que tot i que per part del consistori i fins i tot els mateixos veïns estaven alertats que en moment o altre es portaria a terme aquesta desconnexió, no sabien que es produiria durant la matinada d’aquest dilluns després que durant el mes d’agost ja s’hagués intentat interrompre el subministrament. Fins als immobles afectats s’hi van desplaçar tècnics de la companyia elèctrica acompanyats d’efectius policials tal i com és habitual quan es desconnecten escomeses il·legals de la xarxa elèctrica.

De fet, fonts d’Endesa van detallar a Regió7 que el tall del subministrament es va fer perquè la instal·lació elèctrica estava manipulada, fet que implica que hi hagi risc d’incendi i que van portar a terme el procediment habitual quan per part de la companyia es detecten aquestes situacions.

Dimecres al matí, part dels afectats es van manifestar davant de l’Ajuntament d’Artés per exigir que se’ls restableixi el subministrament. Demanaven que si cal se’ls instal·lin comptadors socials, cosa que ara per ara l’alcalde descarta que es pugui, ja que en alguns dels habitatges la xarxa elèctrica no es trobaria en condicions òptimes. Els manifestants asseguren que entre els afectats pel tall hi ha famílies amb menors i persones amb problemes de salut.