L’Ajuntament de Manresa limitarà de nou aquest cap de setmana els accessos a l’entorn de la Torre de Santa Caterina i també de la zona esportiva del Congost per contenir els botellots per evitar que es converteixin en punts de trobada habitual per beure alcohol.

En concret, segons, han informat fonts de l’ajuntament durant tot el cap de setmana, tal i com a es va fer la setmana passada, s’instal·laran tanques per limitar l’accés en aquests dos punts. En el cas de la zona esportiva del Congost s’hi havien anat produint diversos botellots durant alguns cap de setmana d’estiu mentre que l’entorn de la Torre de Santa Caterina es va convertir per sorpresa i durant les nits de Festa Major en punt de trobada massiva per fer-hi botellots.

Per part de l’ajuntament també concreten que aquest cap de setmana no es portarà a terme cap dispositiu especial contra els botellots pel fet que hi hagi dos festius consecutius, però si que es mantindran les tasques de seguiment i control que s’han fet les últimes setmanes i juntament amb la limitació de l’accés en aquests dos punts que eren conflictius.

Festa major a Sallent i Cardona

Aquest cap de setmana de dos dies festius consecutius coincideix amb les festes majors de Sallent i Cardona. En el cas del primer municipi, fonts municipals assenyalen que el dispositiu policial doblarà el d’un cap de setmana habitual i també es comptarà amb efectius de Protecció Civil. Tot i això, assenyalen que no hi ha un dispositiu específic contra possibles botellots i esperen que les limitacions d’aforament que hi ha en els actes programats evitin les aglomeracions.

Pel que fa a Cardona, assenyalen que també reforcen el dispositiu de seguretat respecte a un cap de setmana habitual. Asseguren que fins ara al municipi hi ha hagut alguns botellots puntuals i que els dispositius que han preparat per aquests dies de festa major intentaran evitar que se’n produeixin.

D’altra banda, Solsona que aquest dimecres i dijous ha celebrat els actes centrals de la seva festa major no preveu cap dispositiu excepcional per al cap de setmana. Tot i això, aquests dos darrers dies sí que ha reforçat el desplegament policial del vespre i la nit, de manera que entre les sis de la tarda i fins a les quatre de la matinada, la policia local ha comptat amb quatre agents, el doble de l’habitual.

Pel que fa Artés, on el cap de setmana passat hi va haver un apunyalament en el marc d’un botellot multitudinari al polígon industrial, l’alcalde Enric Forcada assenyalava que estan estudiant possibles mesures. Tot i això, recordava que per part del consistori «tenim el marge que tenim» i davant la possibilitat de delimitar l’accés al polígon industrial, assegura que si la policia local té qualsevol altra incidència per atendre «pot ser difícil de gestionar». De totes maneres, espera que aquest cap de setmana, ja sense festa major sigui «més tranquil».