La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa ha anunciat la creació d’una comissió de seguretat a l’ens veïnal. Alhora, manifesta que «cal que l’Ajuntament es prengui aquest tema d’una forma molt més seriosa que no ha fet fins ara». També recalca que treballarà «mirant de defugir declaracions o actituds demagògiques, xenòfobes, discriminatòries o populistes». Explica que «és sobretot a partir del segon trimestre d’enguany que s’han anat publicant a diversos mitjans de comunicació de la comarca diferents notícies de l’àmbit de la seguretat, que juntament amb el seguit de vivències personals que veïns de barris diversos de Manresa han fet arribar a la federació han posat en alerta la junta directiva d’aquesta, que al seu torn han traslladat la preocupació a l’executiva per tal que es vehiculi algun tipus de resposta al neguit generat».

«Ocupacions conflictives, robatoris de vehicles i estrebades a persones pel carrer, baralles al carrer entre grups en les que s’hi han arribat a exhibir armes amb tota impunitat, multitud de vehicles amb els vidres trencats, una botiga que ha de tancar la porta per poder desenvolupar la seva activitat amb un mínim de seguretat, a una altra l’atraquen després de ruixar la propietària amb gas pebre… són algunes de les notícies que han estat publicades les darreres setmanes. La situació ens preocupa», diu el comunicat.

Manresa en Comú destacava ahir que la Federació hagi creat un consell de seguretat i lamentava «la inacció del govern de la ciutat, que no ha creat el consell de seguretat i prevenció de Manresa» que la formació ha proposat en dues ocasions. Primer, recordava, a través d’una instància, el 3 de març del 2020, que no va obtenir resposta, i, de nou, a través d’una nota de premsa el juliol de l’any passat, «arran de l’aparició d’un grup que, organitzat a través de les xarxes socials, pretenia fer patrulles veïnals de vigilància a la ciutat». Al seu entendre, «no és de rebut que hagin de ser, en solitud, les entitats veïnals les que s’autoorganitzin per conèixer, treballar i fer feina efectiva en aquestes qüestions, per incompareixença del govern municipal».