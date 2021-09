L’episodi de pluges i tempestes d’ahir a la tarda va convertir en una riera el carrer de Rocafort d’Artés, i bona part dels comerços i plantes baixes d’aquest vial van quedar inundats amb almenys un pam d’aigua. A Artés van caure, segons dades de l’observatori del Meteocat, 40 litres per metre quadrat.

El gruix de la precipitació va caure en una mitja hora i al carrer de Rocafort s’hi va acumular una gran quantitat d’aigua. Botiguers de la zona es van passar la tarda retirant aigua i netejant els establiments, part dels quals estaven tancats al públic.

Un dels comerços més afectats va ser l’establiment Moda i Punt Anna, situat al carrer de Rocafort, davant la cruïlla amb la carretera de Sallent. Des de l’establiment, Gaudenci Rodríguez culpava de la situació al fet que es va alçar el nivell del ferm en aquest tram i ara està a la mateixa altura de les voreres. Assegurava que en el seu moment es va queixar reiteradament que tindrien problemes quan plogués tal com va passar ahir. De fet, just al punt on comença el canvi de nivell, hi ha una claveguera a cada costat de la vorera, que ahir estaven coberts per fulles en un punt on el comerciant reclamava una reixa de claveguera que anés de costat a costat de carrer. Pel que fa a l’afectació a l’interior de la botiga, estava a l’espera de veure com queda el mobiliari de fusta que reposa sobre el terra i que ahir va absorbir part de l’aigua que va entrar a l’establiment.

Al mateix carrer però a la vorera contrària, a Martí Esports també es queixaven de la manca de punts per evacuar l’aigua. Tot i que no és el primer cop que els entra aigua, ahir asseguraven que «mai ens havíem trobat amb una situació així, amb la botiga i el magatzem inundats» ja que l’aigua hi va entrar des de la carretera i també per un terrat.

A la Pastisseria Dani, Susanna López es queixava del mateix. «Aquí no tenim clavegueres. Cada cop que plou estem igual», afirmava mentre treia aigua de la botiga. Isa Parreño, de Styl Perfumeria, també es va passar la tarda traient l’aigua que havia entrat a l’establiment, cosa que, diu, mai li havia passat, ni tan sols quan havia entrat aigua als locals més propers. Al municipi, els Bombers hi van fer un total de quatre serveis per atendre inundacions en habitatges. A Avinyó, els Bombers també van haver d’actuar per la inundació d’uns baixos i a Berga van desplaçar-se fins al carrer Boixader, on s’havia bufat l’arrebossat d’una façana per la pluja, encara que finalment la situació va quedar en mans dels tècnics municipals.

D’altra banda, i també arran de la pluja, a Sallent es va haver de tallar el camí dels Horts i el de Sant Martí. I també de l’àmbit de Regió7, els Bombers van fer un total de vuit serveis a Martorell relacionats amb incidències provocades per la intensa pluja i un a Olesa de Montserrat, on la precipitació va provocar filtracions en un habitatge.