La Policia Local de Manresa va detenir la nit de divendres un home que va agredir agents del cos quan aquests li van intentar realitzar una prova d'alcoholèmia.

Els fets van passar poc després de 2/4 de 10 de la nit, al carrer de Sant Antoni Abat. Segons explica la Policia Local, el conductor d'un camió de la neteja va alertar que al mig del carrer hi havia estacionat un vehicle que no li deixava fer la seva feina i que, quan havia avisat el seu propietari, aquest s'havia mostrat agressiu i havia intentat entrar a la cabina del camió.

En arribar al carrer Sant Antoni Abat, els agents van identificar l'home, el qual presentava simptomatologia d'estar sota l'influència de begudes alcohòliques. La patrulla no li va poder realitzar realitzar les proves ja que, sempre segons la Policia Local, el conductor va continuar amb la seva actitud violenta i va agredir els agents, raó per la qual va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.