Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dissabte i diumenge els dos presumptes autors d’un robatori amb violencia i intimidació a Manresa.

Segons han explicat els Mossos d’Esquadra, els fets van pasar cap a un quart d’una de la matinada de dissabte. Un jove va patir un robatori mentre caminava per Manresa, quan un desconegut se li va acostar per fer-li una pregunta mentre, per sorpresa, una altra persona li va sostreure amb una forta estrebada la bossa de mà.

Tot seguit, els dos lladres van fugir corrents amb el botí en direcció a la Plaça dels Infants. La víctima seguir els lladres fins que van entrar en un edifici de Manresa. Amb aquesta informació, els mossos van accedir al bloc de pisos i van aconseguir detenir un dels presumptes autors. Els agents també van recuperar la bossa de mà amb els tots objectes a l’interior.

El segon lladre va ser detingut l’endemà a la mateixa població de Manresa.

Els detinguts són dos homes, de 25 i 27 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Manresa, i estan acusat de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els arrestats van passar al mateix dia de la seva detenció a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.