El judici contra els propietaris de Petromiralles, Josep Maria i Pere Torrens, s'ha suspès a l'espera d'un possible acord de conformitat. El judici havia de començar aquest dilluns al matí a l'Audiència Nacional però les negociacions entre les parts que s'han portat a terme aquest mateix dilluns al matí han fet que finalment l'inici del judici quedés ajornat.

Els propietaris de Petromiralles juntament amb una vintena de persones més estan acusats d'un presumpte frau en l'IVE de 147 milions d'euros que s'hauria comès entre els anys 2011 i 2013. A l'espera del possible acord, els germans Torrens s'enfronten a una petició de presó de 18 anys de presó per tres delictes contra la hisenda pública: falsedat en document mercantil, maquinació del preu de les coses i blanqueig de capitals. Josep Maria Torrens, que va ser alcalde Santa Maria de Miralles, s'enfronta, a 18 mesos addicionals per presumpta possessió d'armes.

Ara, fiscalia, advocacia de l'estat i les defenses dels acusats tenen fins aquest dimecres per estudiar la proposta i en el cas que hi hagués una conformitat per totes les parts s'evitaria la celebració del judici.