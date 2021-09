Dues dones han estat atropellades aquest dimarts al migdia al passeig de Pere III de Manresa. L’accident s’ha produït passats dos quarts de quatre de la tarda al pas de vianants que hi ha l’alçada del carrer de la Sèquia en sentit cap a la plaça de la Bonavista.

La Policia Local està investigant l’accident i segons han explicat unes testimonis dels fets a Regió7, una furgoneta s’havia aturat perquè les dones poguessin travessar quan aquesta ha estat envestida per un un turisme per la seva part posterior i com a conseqüència de l’impacte ha acabat atropellant les dues dones, un de 67 anys i l'altra de 73, al pas de vianants.

Les dones estaven sent ateses per dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc dels fets i han estat traslladades en estat lleu de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons fonts del SEM.