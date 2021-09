Aquest dilluns es van publicar diverses convocatòries de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat, la més destacada de les quals és la convocatòria de 250 places de la categoria de bomber de l’escala bàsica. Des d'aquest dimarts ja es poden presentar les sol·licituds i el termini finalitzarà el proper 13 d’octubre. Es tracta de la tercera convocatòria de 250 places de bombers realitzada de forma consecutiva per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).

En aquesta mateixa línia, està previst que l’any vinent la DGPEIS publiqui una nova convocatòria de 250 places més per tal d’arribar a les 1.000 noves places de bomber, un compromís dels darrers acords de condicions laborals per tal de dimensionar el cos de Bombers de la Generalitat segons l’establert al projecte Bombers 2025.

Procés selectiu de la nova convocatòria

La informació, terminis, requisits i fases del procés selectiu es poden consultar a la web d'Interior. El procés consta de dues fases: d’una banda, la primera, d’oposició, està formada per diverses proves, com són coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat; realització d’exercicis físics (cursa de llançadora, circuit d’agilitat, exercici aquàtic, pressió sobre banc i pujada de corda); prova d’ofici; avaluació psicològica competencial; prova mèdica, i coneixements de llengua catalana i castellana.

D’altra banda, la segona fase, de concurs, valorarà el temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya en la categoria de bomber; els serveis prestats en qualsevol altra administració en la mateixa categoria; el temps prestat com a bomber voluntari o com a auxiliar forestal o altres categories similars de rellevància operativa i adscripció a la DGPEIS, entre d’altres.

El procés selectiu continuarà amb la fase formativa, que consisteix en un curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada de 700 hores lectives i, finalment, la fase de pràctiques, quan els aspirants hauran de realitzar 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers o altres instal·lacions de la DGPEIS.

Altres convocatòries publicades: inspector, oficial, sergent i caporal

Aquesta, però, no serà l’única convocatòria de personal que està realitzant la DGPEIS. També aquest dimarts se’n van publicar d’altres, com la convocatòria de 7 places d’inspector de l’escala superior, 3 de torn lliure i 4 de promoció interna. Les sol·licituds d’aquesta convocatòria també es poden lliurar des d’aquest dimarts i fins el proper 13 d’octubre.

Els aspirants a inspector hauran de superar una primera fase d’oposició amb proves de coneixements, proves físiques, una prova de gestió operativa, la prova mèdica i, finalment, una prova de coneixements de llegua catalana i castellana. Un cop superada aquesta fase, realitzaran la fase de concurs que donarà pas al curs selectiu a l’ISPC.

Les altres convocatòries, de caire intern, són de 104 places de caporal, 57 de sergent i 50 d’oficial.

'A prova de foc', una campanya per promoure la inscripció de dones

La convocatòria de 250 places de bombers compta amb el reforç d’una campanya publicitària amb l’objectiu de fomentar la participació de dones. Sota el lema 'A prova de foc', la campanya, engegada per Interior amb la col·laboració de la Direcció General de Difusió del Govern, es difondrà per diversos suports, mitjans i xarxes socials. També anirà acompanyada per testimonis de bomberes i bombers per explicar les motivacions que els han dut a ser bomberes, el seu dia a dia a la feina, i els valors que acompanyen la seva tasca, uns valors i motivacions que comparteixen homes i dones, i que s’allunyen de l’estereotipada imatge de la feina del bomber com una feina eminentment física.