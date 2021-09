Desenes de veïns i treballadors d’Olesa de Montserrat es van aplegar ahir al migdia en un minut de silenci per recordar la dona de 71 anys que va morir en un incendi al seu habitatge dissabte a la nit.

A les 12 del migdia, la cèntrica plaça de Fèlix Figueras va emmudir com a mostra de condol als familiars de la víctima, alguns dels quals eren a l’acte. L’alcalde, Miquel Riera, va lamentar el succés i la «precarietat» de l’edifici on va haver-hi l’incendi, així com tot el barri de Sant Bernat. Riera va reclamar un pla integral supramunicipal per adequar aquestes zones antigues a unes condicions mínimes d’habitabilitat.

Riera va explicar que la finca on hi va haver l’incendi mortal dissabte al vespre «no presenta patologies estructurals ni de sistemes molt greus», però va recalcar que forma part d’un conjunt de finques molt envellides que no estan adaptades a nivell d’accessibilitat ni d’eficiència energètica.

Els Mossos d’Esquadra, que ahir continuaven investigant els fets mentre que alguns familiars apuntaven que l’incendi l’hauria provocat una espelma. L’alcalde no va voler atribuir directament el foc a un problema de consum energètic, però va considerar que el succés requereix d’una «mirada més àmplia» que permeti resoldre la situació de «precarietat» en què es troba tot el barri de Sant Bernat, construït als anys 50.

En aquest sentit, Riera va lamentar que, sovint, els veïns d’aquestes comunitats «no tenen la capacitat ni els recursos necessaris» per adequar els edificis als mínims d’estàndards que requereix un edifici l’any 2021. «Si hi sumes problemes d’immigració, culturals, d’envelliment de la població i de graus de dependència, aquestes millores d’accessibilitat i eficiència energètica es converteixen en indispensables», va afegir. L’alcalde va recordar que fa anys que l’Ajuntament d’Olesa i altres municipis traslladen sistemàticament aquesta situació a la Generalitat, la Diputació i l’estat espanyol per posar-hi remei. «Els ajuntaments sols no podem afrontar-ho. Necessitem un pla integral de país», va insistir Riera, tot demanant un pla d’inversions i polítiques transversals com la Llei de Barris del 2003.

Els veïns continuen desallotjats

Pel que fa a la situació dels veïns de l’edifici incendiat, Riera va explicar que només se’ls permet entrar a casa seva a buscar pertinences, però encara no s’hi poden quedar a fer vida normal. Arran de l’incendi, el bloc es va quedar sense subministrament de llum, de manera que s’està a l’espera del restabliment del servei per poder autoritzar el retorn a tots els pisos.

L’alcalde va apuntar que desconeixen el número total de persones afectades, perquè hi havia algunes famílies amb algun membre fora del país. En global, són una vintena de famílies afectades, les quals Riera confia que puguin tornar a casa el més aviat possible. Cinc d’elles estan sent reallotjades per l’Ajuntament a un hotel de Martorell, mentre la resta han buscat alternatives amb recursos propis.

Pel que fa als ferits, les tres persones ferides de gravetat continuaven ahir hospitalitzades. Els 15 restants que també van resultar ferits ja han rebut l’alta, segons l’alcalde.