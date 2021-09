La Fiscalia demana 28 anys i mig de presó a un veí de la Seu d'Urgell, de 50 anys i nacionalitat espanyola, acusat de pornografia infantil i abús de menors. Els fets van passar entre el novembre de 2018 i el març de 2020, quan finalment va ser detingut. Des de llavors es troba en presó provisional. Segons la Fiscalia, l'home, amb el pretext de promocionar els seus llibres destinats al públic preadolescent, contactava amb menors d'edat i es guanyava la seva confiança fins que aconseguia fotografies i vídeos sexuals d'ells. Durant el registre que la policia va fer a casa seva es van trobar més de 6.000 imatges de menors en pràctiques sexuals explícites. També se l'acusa d'haver mantingut relacions sexuals físiques i virtuals amb algun d'ells.

Concretament, la Fiscalia demana que se li imposi 1 any i mig de presó per un delicte de grooming (assetjament i abús sexual per Internet, ja que es comunicava amb els joves a través de les xarxes socials), 8 anys de presó per un delicte continuat d'elaboració de pornografia infantil, 6 anys més per un delicte continuat de corrupció de menors, 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menors de 16 anys i 1 any de presó per tinença de pornografia infantil.

El ministeri públic també sol·licita que se li prohibeixi comunicar-se i aproximar-se a les víctimes durant 10 anys i que se li imposin 8 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó. També demana que se l'inhabiliti per exercir qualsevol feina que impliqui un contacte "regular i directe" amb menors d'edat durant els quatre anys següents a la sortida de la presó i que indemnitzi les víctimes.