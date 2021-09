Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 20 anys aquest dimecres al matí després que hagués comès dos robatoris en una mitja hora de diferència.

En el primer dels casos, el furt s'ha produït cap a les 10 del matí al carrer Guimerà de Manresa. Diversos ciutadans han vist els fets i han retingut el lladre fins que han arribat els Mossos d'Esquadra i l'han identificat.

L’home retingut havia furtat un telèfon mòbil i diners d’un vianant, que finalment no ha presentat denúncia pels fets. Per aquesta raó i al tractar-se d’un furt (robatori sense violència i de menys de 400 euros), els mossos no han detingut l’home.

Tan sols una mitja hora després, cap a dos quarts d’11, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís d'un robatori per una estrebada. La víctima ha denunciat que li havien robat una cadena que portava penjada. Un cop identificat el presumpte autor dels fets, han portat a terme una recerca i finalment l’han localitzat i detingut al carrer Sant Jaume de Manresa, al barri de la Sagrada Família. A més, abans de procedir a la detenció, els Mossos han vist com llençava la cadena.

Els Mossos d’Esquadra finalment han detingut el jove, un veí de Manresa de 20 anys i amb antecedents per fets similars, per un robatori amb violència.