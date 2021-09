Els empresaris del polígon industrial d’Artés volen actuacions «contundents» contra els botellots que des de fa diverses setmanes es produeixen a la zona. En aquest sentit, els mateixos industrials han posat sobre la taula mesures per acabar amb aquesta pràctica als carrers del polígon.

El president de l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés (AEPA), Xavier Gual, explica que les mesures que els empresaris proposen per posar punt i final als botellots són el tancament nocturn del polígon amb la instal·lació de pilones, com s’ha fet per altres motius al polígon de Bufalvent de Manresa, o la contractació de vigilància privada. Gual remarca que es tracta de mesures que estan en fase d’estudi però que serien ben vistes per part de l’ajuntament.

D’altra banda, Gual també assegura que «rebutgem amb tota contundència que es pugui arribar a considerar com un mal menor derivar els botellots del centre cap als polígons industrials» motiu pel qual demana una reunió amb els responsables dels Mossos d’Esquadra.

El president dels empresaris també avança que l’entitat que presideix ha demanat poder intervenir en el torn de precs i preguntes del ple municipal previst per dijous de la setmana que ve.

Gual detalla que ja fa algunes setmanes que a la zona industrial s’hi concentraven joves durant les nits de divendres i dissabte i fins i tot alguns diumenges per beure alcohol. La situació, però, va arribar al límit la matinada del diumenge 5 de setembre quan, coincidint amb el cap de setmana de festa major al poble, un jove va resultar ferit de gravetat perquè li van clavar una ampolla de vidre trencada a l’esquena, en el marc d’un botellot en el qual hi van assistir unes 500 persones, moltes més que les setmanes precedents. Aquest darrer cap de setmana Gual detalla que la situació ha estat més tranquil·la, ja sigui perquè el consistori va instal·lar tanques a l’accés al polígon o el mal temps.

Com a conseqüència d’aquestes concentracions, assegura Gual el polígon ha quedat deteriorat amb molta brutícia, amb alguns transformadors malmesos que han deixat part de l’enllumenat públic sense funcionar, grafits i guixades en diverses parets i també s’han produït altres destrosses de diferents tipus en algunes empreses .

A més, Gual afegeix que les situacions que acaben generant els botellots fan que treballadors del torn de nit dels caps de setmana d’algunes empreses tinguin por de sortir al carrer.