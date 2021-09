Un manresà s’enfronta a quatre anys de presó per tràfic de drogues. Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, el jove, que ara té 20 anys i sense antecedents penals, va ser enxampat per la Policia Local de Manresa amb vuit pastilles d’èxtasis. Els comprimits, amagats en una caixa de plàstic, tenien la inscripció Rolls/R/Royce en una cara i 200 mg a l’altra. De totes maneres, el pes total dels vuit comprimits era de 3,44 grams i segons l’escrit d’acusació tenien un valor de 80 euros. A part de les pastilles, en el moment de la detenció, l’acusat portava 50 euros que segons el fiscal eren producte de la venda de drogues.

L’acusat va ser enxampat a la zona del carrer Circumval·lació la nit del 30 al 31 d’agost del 2019, el divendres de Festa Major d’aquell any. Segons va explicar en el seu moment la Policia Local, el jove va arribar a demanar als agents que el van detenir que fessin els ulls grossos amb les pastilles per no aixafar-li la Festa Major i perquè «només n’havia venut tres».

El ministeri fiscal l’acusa d’un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que provoquen greus danys a la salut. A part dels quatre anys de presó, demana una multa de 240 euros. El judici està previst per avui a l’Audiència de Barcelona.