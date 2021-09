Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir dimarts passat dos homes, de 30 i 38 anys, de nacionalitat albanesa, per cultivar una plantació de marihuana al costat de la llera del riu Cardener, dins del terme municipal d'Olius, situada en una zona boscosa de difícil accés.

Els autors dels fets havien desbrossat i aplanat dues zones de bosc per instal·lar un cultiu extens de marihuana, aprofitant un ecosistema ideal i l'aigua del riu Cardener per regar la plantació. Van localitzar 1.510 plantes de marihuana en diferents estats de creixement distribuïdes en els dos camps de cultiu, 123 branques en procés d'assecament i una bossa amb més de 200 grams de cabdells.

Després d'unes primeres investigacions, els agents van localitzar un tancament perimetral fet amb branques i pins que barraven el pas per accedir a una zona del bosc. Davant aquests fets, es van endinsar en el terreny fins que van localitzar dues plantacions de marihuana separades per un corriol.

Durant la matinada de dimarts es va dur a terme un dispositiu per intentar localitzar els responsables de la plantació on hi van participar agents de la unitat d'investigació de Solsona, efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI), de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), amb el suport de l'helicòpter dels Mossos.

Entre aquests camps es van localitzar dues tendes de campanya i una zona de cuina on hi havia dos homes, que serien els que presumptament farien les tasques de vigilants i de cultivadors de la plantació.

Cal destacar la preparació de tota una infraestructura de regadiu amb embassaments artificials, on emmagatzemaven l'aigua de la pluja i del riu per regar les plantes. Per altra banda, s'havien netejat i tallat un número considerable d'arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu.

Els detinguts, sense antecedents policials, passaran a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona durant les pròximes hores.