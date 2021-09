Els propietaris de Petromiralles, Josep Maria i Pere Torrens, han negat aquest dijous la seva implicació en el presumpte frau milionari d'IVA en gasolineres de Catalunya entre 2011 i 2013, i haver blanquejat els diners "ni a Hong Kong, ni a Andorra, ni en enlloc "perquè no sabrien" ni com fer-ho.

No obstant això, el que va ser un dels seus clients, el també acusat Antonio Rodríguez Estepa, s'ha oposat a aquest relat, i ha assegurat, a preguntes de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que els germans Torrens van idear una trama de defraudació amb testaferros i empreses instrumentals que "es creaven per ordre de Petromiralles".

El Ministeri Públic demana per als germans Torrens 18 anys de presó per tres suposats delictes contra la Hisenda Pública, falsedat en document mercantil, maquinació de el preu de les coses i blanqueig de capitals.

A aquesta petició se li sumarien 18 mesos de presó per a Josep Maria Torrens, que en el seu moment també va ser alcalde de Santa Maria de Miralles, per un delicte de tinença il·lícita d'armes.

Les indagacions van començar el 2012, amb una investigació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

Per a la Fiscalia, al capdavant de la trama hi hauria els germans Torrens com a principals beneficiaris "d'un entramat empresarial creat expressament per aconseguir l'obtenció de productes petrolífers a un preu sensiblement inferior a el de mercat".

Aquest preu "superreduït" s'hauria aconseguit "fent responsables de la liquidació del pagament dels impostos (...) a unes empreses instrumentals (Fast Petrol, Serveis Petrolífers Avançats i Scout Energy), al capdavant de les quals "s'hi col·loquen testaferros "que no abonaven l'IVA.

Acusacions que "de cap manera" no ha reconegut davant l'Audiència Nacional Josep Maria Torrens, que ha explicat que el seu grup disposava d'una empresa majorista que funcionava com a operadora i venia, entre d'altres, a Fast Petrol, i una altra empresa, en aquest minorista, adreçada a el client final.

Aquesta última tenia, precisament, entre els seus proveïdors a Fast Petrol pel seu baix cost, una afirmació que ha despertat l'interès de la Fiscalia per saber "com era possible" que Petromiralles pogués comprar més barat el que ells mateixos havien venut més car.

Torrens ho ha atribuït a qüestions tècniques i de el funcionament de mercat, i ha insistit que mai va sospitar que Fast i la resta de societats no paguessin IVA perquè aportaven certificats positius d'estar al corrent de pagaments amb Hisenda.

Sobre la tinença il·lícita d'armes, ha admès que tenia "una pistoleta" sense registrar per por que li atraquessin, ja que un conegut seu "en un bar d'Igualada va sentir que quatre o cinc persones estaven parlant de com era, el cotxe que tenia, les hores a les que sortia ... ".

Pere Torrens se'n desentén i diu que eren dels "carets"

Per la seva banda, Pere Torrens s'ha apartat de la gestió diària de Petromiralles i, en un breu interrogatori, ha volgut deixar clar que ell no està "en les compres ni en les vendes, sinó al carrer, fent uns 70.000 quilòmetres a l'any d'estació en estació ".

En qualsevol cas, ha posat en dubte que Petromiralles vengués per sota de preu de mercat, ja que sempre han estat "dels carets".

Un exsoci assenyala als Torrens

El moment més tens de la sessió ha arribat amb la declaració d'Antonio Rodríguez Estepa, un client a qui els Torrens van prestar diners per a l'explotació d'una pedrera, projecte que, posteriorment, es va fer inviable i va generar un deute amb Petromiralles.

Tot i les alternatives que oferien els bancs, ha exposat Rodríguez Estepa, els germans volien que "s'amortitzés tot a curt termini".

"El Josep Maria em diu que li he de lliurar tots els meus béns, però que hi havia possibilitat de salvar-fent una distribuïdora (Fast Petrol) que ajudaria a la tresoreria", ha recalcat.

Hauria estat així, segons la seva versió, com s'hauria creat una trama en la qual "totes les directrius provenien d'ells".

Ha reconegut així que Fast Petrol no liquidava impostos i que les societats pantalla es creaven "per ordre de Petromiralles", la qual obtenia un benefici doble doncs, d'una banda, venia car, i de l'altra, comprava barat.

La secció primera de la sala penal reprendrà la vista el proper 4 d'octubre, amb les declaracions de la vintena d'acusats restants.