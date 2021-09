Uns lladres van robar a plena llum del dia i amb un camió grua una important quantitat de material d’un magatzem de Ferrocarrills de la Generalitat de Catalunya (FGC) adjacent a l’estació de Manresa Alta.

Els operaris es van adonar ahir del robatori, que, segons algunes fonts, s’hauria comès a plena llum del dia. Els lladres s’haurien instal·lat davant del recinte amb un camió grua que van carregar amb material que hi havia emmagatzemat a l’interior de la nau de l’empresa ferroviària sense aixecar cap mena de sospita.

Ahir, la companyia, que no va detallar les circumstàncies en què s’hauria produït el robatori, sí que va confirmar que havia posat els fets en coneixement dels Mossos d’Esquadra, tot i que no serà fins avui quan presentaran la denúncia, ja que per fer-ho cal cita prèvia.

Respecte del material robat, fonts policials i de FGC van detallar que es tractava d’alguns sacs de ferralla i material ferroviari, com ara travesses i cargols ara ja en desús, però que guardaven per si podia ser reaprofitat. Segons van explicar, el material va ser utilitzat durant anys al túnel de l’Almeda, de la línia Llobregat-Anoia, i es va retirar aquest estiu en el marc d’unes obres de millora. Tot i això, no van detallar quin és el seu valor econòmic.

L’espai on van entrar els lladres és un magatzem amb dues portes de garatge que està situat a peu de carrer i és adjacent a l’estació de Manresa Alta.

Els Mossos d’Esquadra estan investigant el robatori del material i ahir ja van fer una primera inspecció a l’immoble en qüestió. En aquesta primera visita per intentar aclarir els fets, segons van assenyalar fonts del cos, no hi van trobar que hi hagués cap de les portes d’accés a l’interior de la nau forçades.