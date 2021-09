Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia en una zona boscosa aïllada i de difícil accés de Coll de Nargó. Els agents van localitzar aquest dimecres unes 2.000 plantes en aquest lloc, on també hi havia un campament equipat amb un fogó de gas, estris de cuina i altres objectes on els cuidadors de la plantació podien menjar. El mateix dia, el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a la Seu d'Urgell va autoritzar la crema de les plantes i els mossos, amb la col·laboració dels Agents Rurals i els Bombers, va procedir a destruir-les de manera controlada. La policia catalana ha obert una investigació per identificar a les persones que gestionaven la plantació.