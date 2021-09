Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 46 anys de nacionalitat andorrana i veí de la Seu d'Urgell com a presumpte autor d'un delicte de pornografia de menors. L'arrest es va dur a terme aquest dilluns al vespre, quan els efectius van tenir coneixement que dins d'una autocaravana estacionada al carrer Doctor Peiró de la capital alturgellenca un home hauria acordat amb una menor fer-li fotografies despullada a canvi de diners. Una patrulla es va desplaçar al lloc i va trobar el detingut amb una noia de 16 anys dins el vehicle. Després van poder comprovar que no s'havia dut a terme la sessió de fotos i al dia següent es va fer un registre a l'autocaravana i al domicili de l'home, on es va intervenir material informàtic i de telefonia.

Els mossos també van esbrinar que, a més, el detingut li havia proposat realitzar vídeos pornogràfics a canvi de diners per penjar-los en portals de pagament d'altres països. La investigació continua oberta per acabar d'analitzar tots els indicis recollits. L'arrestat va passar aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.