Els lladres van entrar a robar, el de setmana passat en una casa de Navarcles. Un cop ja eren a l’immoble, els lladres van trencar una finestra a cops de mall i van regirar armaris i calaixos a la recerca d’objectes de valor. El seu propietari, Òscar Andrés, ha explicat la seva experiència a Regió7, de la qual afirma que «el més preocupant és que ens han violat la intimitat i els lladres se surten amb la seva».

Divendres passat, un cop ja havien plegat de la feina, van passar per casa i van marxar per passar divendres a la nit i dissabte a la platja. La seva sorpresa va ser dissabte quan van arribar a casa. S’hi van trobar els llums encesos i la seva dona es va començar a preocupar, mentre ell deia que segurament se’ls havien deixat encesos. Tot i així, va entrar a casa, una unifamiliar, amb precaució i de seguida ja va trobar armaris i calaixos regirats. Un cop al pis, diu que al menjador es van trobar tot de vidres trencats al terra i a sobre el sofà. I és que per entrar-hi des del pati, els lladres es van trobar amb una finestra bloquejada i la van trencar a cops de mall, que també era al terra del menjador.

A la part de l’habitatge, com al garatge, de nou es van trobar amb armaris i calaixos oberts i totalment remoguts, tant del menjador com de les habitacions. També explica que es van trobar que als mànecs de les portes estaven fregat amb oli d’oliva per «esborrar les empremtes».

Pel que fa al botí, diu, que els lladres es van emportar diners en efectiu, a més de jerseis, dos telèfons mòbils, ordinadors i també joies, que tenen un alt valor sentimental.

«De tot això, en tenim assegurança», explica l’afectat, que «afegeix el més preocupant de tot és que han violat la nostra intimitat, els lladres s’han sortit amb la seva i ara la meva filla de 16 anys té por de quedar-se a casa i es queda a casa de la meva filla gran».

També es queixa que des que va alertar del robatori al 112 fins que hi van anar els Mossos d’Esquadra «van trigar una hora». «Els agents ens van tractar molt bé però ens van dir que només eren tres patrulles pel Bages i el Moianès, i això m’indigna perquè és un moment en què ho passes molt malament».

Finalment, assegura que al seu carrer en les últimes setmanes hi ha hagut almenys quatre robatoris i alguns veïns ja han posat alarma, cosa que ell preveu tenir de cara la setmana que ve.