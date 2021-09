Un total de set bicicletes -dues d’elles elèctriques- són el botí que els lladres s’han emportat després d’entrar en dues ocasions en trasters d’un mateix pàrquing privat del carrer Concòrdia de Manresa segons han confirmat els Mossos d’Esquadra a Regió7. L’últim robatori en aquest immoble es va produir la setmana passada.

La primera entrada dels lladres en l’aparcament comunitari es va produir entre els passats 12 i 13 d’agost. En aquella ocasió els lladres es van emportar quatre bicicletes convencionals d’un mateix traster, d’un segon traster en van robar una altra bicicleta, també convencional, i finalment en un tercer espai per guardar objectes del mateix aparcament en van robar una d’elèctrica. En total, van ser sis vehicles en aquesta primera entrada dels lladres.

La segona incursió en aquest mateix aparcament va tenir lloc entre els dies 7 i 8 de setembre. En aquest segon robatori els lladres es van emportar una bicicleta elèctrica que estava guardada en un altre traster al qual no havien accedit quan van entrar a l’aparcament el passat mes d’agost. Es dona la circumstància, a més, que la nit del 9 al 10 de setembre, un desconegut també va entrar en aquest pàrquing on va trencar vidres d’un Tesla i el va ruixar amb un extintor. Les càmeres del vehicle van poder gravar l’home que anava amb la cara tapada.

Al llarg d’aquest estiu, els lladres també han entrat a robar en almenys dos trasters més d’altres edificis de Manresa que no són el de l’aparcament privat del carrer Concòrdia, segons han assenyalat fonts policials.

El 12 de juny es va produir un robatori en un traster sense que consti que d’allà se n’emportessin cap vehicle de dues rodes. En canvi, si que en van sostreure dos un en robatori el 12 de juliol.

Els Mossos d’Esquadra, que estan investigant els fets denunciats, asseguren que no han detectat que s’hagi produït un increment de robatoris a trasters ni de bicicletes a Manresa durant aquests darrers mesos.

Com a mesura preventiva per aquest tipus de robatoris, fonts dels Mossos d’Esquadra, recomanen esperar que la porta del garatge quedi ben tancada quan s’hi entra o se’n surt, ja que els lladres aprofiten el moment en què encara no s’ha tancat completament per entrar al recinte.

Registre de bicicletes robades

Totes les bicicletes tenen un número de bastidor únic i els Mossos d’Esquadra tenen un registre públic, a Internet. Introduint el número de bastidor, el comprador d’una bicicleta pot saber si aquesta consta com a robada i la víctima d’un robatori pot saber si ha estat recuperada. A més, el Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya (GCBC) ha iniciat la campanya Blinda la teva bici amb l’objectiu que els propietaris tinguin un carnet que els identifiqui com a tal i en el cas que sigui robada la puguin recuperar si és localitzada.